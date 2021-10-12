У повній бойовій готовності

Тренерський штаб збірної України зможе розраховувати на захисника Брюгге Едуарда Соболя. Оборонець потрапив у заявку. Травма футболіста, яку він отримав у попередній грі відбору чемпіонату світу-2022 з Фінляндією, виявилась несерйозною. Гра проти фінів завершилась перемогою українців (1:2).

Цікаво дізнатись Без дебютанта: заявка збірної Україна на ювілейний матч із боснійцями у Львові

Гравець готується до важливої гри з боснійцями, яка відбудеться у фартовому для збірної Львові. Нападник "синьо-жовтих" Роман Яремчук заявляв, що партнер по команді, так викладався у матчі з фінами, що потягнув привідний м'яз.

Соболь відіграв у поєдинку з Фінляндією один тайм. Замість нього на поле вийшов захисник Шахтаря Віктор Корнієнко.

У новому сезоні український захисник встиг провести 10 зустрічей за бельгійське Брюгге, у яких забив один гол та віддав два асисти.

До протистояння з Боснією і Герцеговиною "синьо-жовті" підходять без кадрових втрат. Підопічні Олександра Петракова спробують здобути перемогу у 20-му ювілейному матчі у Львові.

Перед поєдинком Україна випереджає боснійців у групі "D" лише на два очки.

Матч Україна – Боснія і Герцеговина відбудеться 12 жовтня о 21:45. Розсудить поєдинок німецька бригада арбітрів на чолі з Феліксом Цвайєром.