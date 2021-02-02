Самый титулованный теннисист современности Роджер Федерер готовится вернуться на корт после перерыва более чем в год. Швейцарец пропускал прошлый сезон и начало нового из-за травмы колена.

Источник: SRF Sport

Федерер заявил, что хочет возобновить свои выступления на соревнованиях в Дохе. Турнир в Катаре ATP Tour 250 пройдет с 8 по 13 марта.

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В 2021 году Роджер Федерер пропустит Australian Open впервые с 1998 года. 39-летний швейцарец заявил, что возвращаться в Австралию было слишком рано.

Я много думал, на каком турнире буду возобновлять свои выступления. Я не играл слишком долго, дольше, чем мне бы того хотелось. Возвращаться в Австралию – это было немного рано для моего колена. Мы с командой решили, что все-таки я сначала должен сыграть на каком-то небольшом турнире, чтобы уровень стресса для организма был меньше. И турнир в Катаре подходит под это описание,

– сказал Федерер.

У меня еще много целей в жизни

Вместе с тем, Федерер обратил внимание, что на турнире в Дохе матчи продлятся все 5 дней, что также будет серьезной нагрузкой.

Федерер, который получил травму на Australian Open-2020, рассказал, что впервые за долгое время чувствует, что его колено способно выдержать игровые нагрузки.

Однако Роджер не ставит цель оставаться в теннисе любой ценой.

Если мою семью это не будет устраивать или физически я не буду справляться, то ничего, у меня еще много разных целей в жизни. Я сыграл бы еще на одном турнире после Дохи, если буду физически готов, а если нет – тогда вернусь к тренировкам, буду готовиться к грунту, а после него – к турниру в Галле, Уимблдону и Олимпийским Играм,

– сказал Федерер.

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Мне бы хотелось вновь пережить ощущение великой победы

Федерер признался, что стремится вновь пережить момент великой победы. Как известно, Федерер победитель 20 турниров серии Грэнд Слэм.

"Последние месяцы я много времени посвятил восстановлению, но все же, я игрок, значит наибольшее удовольствие мне приносят матчи. Мне бы хотелось вновь пережить ощущение великой победы, ради этого я готов пройти долгий и трудный путь. За этот период, что я не играл, я достаточно внимательно следил за результатами, за матчами. И это довольно необычно для меня, потому что, как правило, если я выбываю из турнира, то дальше не особо слежу за ходом соревнований", – резюмировал швейцарец.

Для Федерера турнир в Дохе станет первым из Australian Open-2020, после которого теннисист перенес две операции на колене.