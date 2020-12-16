Из-за коронавируса 2020-й год выдался не слишком щедрым на спортивные события. Это не стало препятствием для легендарного теннисиста Роджера Федерера заработать солидную сумму денег и возглавить рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов мира.

Теннисист Роджер Федерер опередил звезд футбола Лео Месси и Криштиану Роналду. Швейцарец в период с июня 2019 года по май 2020 года обогатил свой бюджет кругленькой суммой – 106,3 миллиона долларов, сообщает Forbes.

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Он стал единственным представителем тенниса в первой десятке списка. Тайгер Вудс также стал единственным среди гольфистов, которые попали в топ-10. Больше всего в рейтинге футболистов и баскетболистов – по 3. Еще два представителя американского футбола.

Своего ближайшего конкурента, которым стал игрок Ювентуса Криштиану Роналду, Федерер опередил почти на 1,5 миллиона долларов. Заработок звездного футболиста составил 105 миллионов долларов. Тройку самых высокооплачиваемых спортсменов замкнул извечный соперник португальца Лионель Месси – 104 миллиона долларов.

Топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов мира (в миллионах долларов)