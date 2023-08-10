Лунин поддержал травмированного Куртуа: мотивационный пост украинского голкипера

Украинский голкипер "сливочных" Андрей Лунин отреагировал на травму своего коллеги по амплуа Тибо Куртуа. Бельгиец будет вне игры весь следующий сезон.

Первый номер "королевского клуба" Тибо Куртуа получил ужасную травму на тренировке. У бельгийца диагностирован разрыв передней крестообразной связки левого колена. По всей вероятности, весь следующий сезон он проведет на больничном.

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Своего конкурента за место в основе поддержал Андрей Лунин. Украинец опубликовал совместное фото с бельгийцем и пожелал ему скорейшего выздоровления.

"Держись. Ты сильный, мы с тобой", - написал Лунин в Instagram.

Лунин поддержал Куртуа / instagram.com/lunin_andrey

Кто заменит Куртуа

Отметим, что тренерский штаб не видит Лунина основным голкипером Реала. По сообщению испанских СМИ, клуб уже приступил к поиску замены Куртуа. В расширенном списке 6 претендентов: Давид де Хеа – экс-голкипер Манчестер Юнайтед, Яссин Буну (Севилья), Кепа Аррисабалага (Челси), Кейлор Навас (ПСЖ), Гиорги Мамардашвили (Валенсия), Доминик Ливакович (Динамо Загреб).