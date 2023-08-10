Перший номер "королівського клубу" Тібо Куртуа отримав жахливу травму на тренуванні. У бельгійця діагностовано розрив передньої хрестоподібної зв'язки лівого коліна. Цілком ймовірно, що весь наступний сезон він проведе на лікарняному.

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Свого конкурента за місце в основі підтримав Андрій Лунін. Українець опублікував спільне фото з бельгійцем та побажав йому швидкого одужання.

"Тримайся. Ти сильний, ми з тобою", – написав Лунін в Instagram.

Лунін підтримав Куртуа / instagram.com/lunin_andrey

Хто замінить Куртуа

Зазначимо, що тренерський штаб не бачить Луніна основним голкіпером Реала. За повідомленням іспанських ЗМІ, клуб вже розпочав пошук заміни Куртуа. У розширеному списку 6 претендентів: Давид де Хеа – ексголкіпер Манчестер Юнайтед, Яссін Буну (Севілья), Кепа Аррісабалага (Челсі), Кейлор Навас (ПСЖ), Гіоргі Мамардашвілі (Валенсія), Домінік Лівакович (Динамо Загреб).