Глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх прокомментировал информацию о том, что Тайсон Фьюри получил травму во время спарринга. Он подтвердил, что бой официально перенесен.

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Когда объявят новую дату боя Усик – Фьюри

"Стало известно, что долгожданный боксерский поединок между обладателем титула WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри и объединенным чемпионом Александром Усиком отложен.

Решение было принято после того, как Фьюри получил рассечение над правым глазом во время тренировки в Эр-Рияде. Запланированный на 17 февраля вечер бокса в Эр-Рияде будет перенесен на более поздний срок, а билеты будут возвращены публике", – отметил он.

По его слова, после того, как медицинская бригада оценит степень повреждения Фьюри, появится более четкое представление о сроках восстановления.

Турки Аль аш-Шейх добавил, что на этом этапе все заинтересованные стороны будут плотно сотрудничать, чтобы как можно быстрее объявить новую дату поединка. Будут предоставляться регулярные обновления, чтобы держать всех в курсе последних событий.

Что говорит Фьюри по этому поводу

"Разочарованный Фьюри поделился своими чувствами, выразив свое опустошение неудачей после месяцев самоотверженной подготовки, в результате чего он набрал великолепную физическую форму.

Он извинился перед всеми, кого коснулось это событие, включая его собственную команду, команду Усика, бойцов андеркарда, болельщиков и любезных партнеров из Эр-Рияда.

Фьюри, по-прежнему, вернется в ринг, как только его травма заживет. Он стремится устроить незабываемое зрелище для любителей бокса во всем мире", – отметил глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений.

Что известно о переносе боя