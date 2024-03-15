Цыганков не попал в заявку на матч с Хетафе: сможет ли украинец помочь сборной Украины

В матче 29-го тура испанской Ла Лиги Жирона сыграет на выезде против Хетафе. Накануне поединка стала известна заявка "бело-красных".

Список футболистов на субботний матч против Хетафе появился на официальных страницах Жироны в социальных сетях. В него попал украинский форвард Артем Довбик, а вот его партнер по сборной Украины Виктор Цыганков оказался вне заявки.

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Мичел решил не рисковать здоровьем Цыганкова

В комментарии медицинской службы клуба сообщается, что у Цыганкова растяжение медиальной коллатеральной связки колена. Поэтому его участие в поединке невозможно.

Заявка Жироны на матч с Хетафе / ФК Жирона

Отметим, что на матч с Хетафе главный тренер Жироны Мичел выбрал 20 футболистов. В предыдущем поединке "красно-белые" победили Осасуну со счетом 2:0. Украинский вингер отметился ассистом. К сожалению, Виктор был заменен на 64-й минуте из-за повреждения.

После медобследования выяснилось, что 26-летний футболист избежал серьезной травмы. Чтобы не усугублять последствия повреждения, было решено дать ему отдых.

Напомним, что Сергей Ребров возлагает большие надежды на Виктора Цыганкова в полуфинальном матче плей-офф отбора против Боснии и Герцеговины. Главный тренер "сине-желтых" следит за динамикой восстановления и рассчитывает на его помощь.