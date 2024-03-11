21 марта "сине-желтые" сыграют на выезде против Боснии и Герцеговины. В случае победы подопечные Сергея Реброва встретятся 26 марта в ключевом матче за выход на Евро-2024 против триумфатора противостояния Израиль – Исландия (21 марта).

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Кто еще получил вызов в сборную Украины

За три дня до начала подготовки к полуфиналу Сергей Станиславович сделал коррективы в заявке украинской сборной. В национальную команду получил вызов еще двое игроков, которые находились в резервном списке. Главный тренер довызвал защитника киевского Динамо Александра Тымчика и одного из лидеров Днепра-1 Алексея Гуцуляка.

Напомним, что в последнем матче Жироны Виктор Цыганков получил неприятную травму, которая может помешать ему сыграть за сборную Украины. Сейчас правый вингер остается в заявке национальной команды, что дает надежду на лучшее.

Важно! Матч Босния и Герцеговина – Украина начнется 21 марта в 21:45 по Киеву. Со всей заявкой "сине-желтых" можно ознакомиться – по ссылке.