Под вопросом остается участие в поединке Виктора Цыганкова. Он в матче против Осасуны, в котором сделал ассист, получил повреждение колена.

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Проблемы с коленом у Цыганкова и доверие к Довбику

Главный тренер Жироны Мичел прокомментировал состояние украинского вингера. Он отметил, что футболист до сих пор испытывает дискомфорт и все еще не начал тренировки в основной группе:

Виктор чувствует дискомфорт в колене, есть сомнения относительно его участия в субботней игре. Посмотрим завтра, сможет ли он тренироваться в общей группе, а тогда решим.

Также испанский тренер высказался относительно "сухой" серии лучшего бомбардира команды Артема Довбика, который 6 матчей подряд не делает результативных действий. Мичел не видит в этом большой проблемы и отметил, что даже без голов украинец успешно выполняет свою работу.

"Я бы волновался, если бы у команды не было моментов, но мы их создаем. Артем знает, что главное – выходить в финальную треть поля и создавать моменты. Кто забьет гол – не важно, 14-15 разных игроков уже сумели отличиться. Мы на один гол отстаем от Реала, у которого есть Беллингем, Хоселу, Винисиус... Мы не идем ни в какое сравнение с этой замечательной командой.

Я не переживаю за Довбика, на днях он провел очень хорошую игру, с мячом и без. Он придерживал мяч, боролся за него, заставлял команду "дышать". Я не переживаю, что он не забьет,

– сказал Мичел.

Справка. За 10 туров до конца чемпионата Испании Жирона занимает второе место в турнирной таблице. Главной целью команды является квалификация в Лигу чемпионов на следующий сезон и на даный момент каталонский клуб имеет 9 очков преимущества от пятой (не лигочемпионовской) позиции.

Напомним, что после матча с Хетафе Довбик и Цыганков присоединятся к составу национальной сборной Украины, которая 21 марта проведет полуфинальный матч раунда плей-офф за выход на Евро-2024 против Боснии и Герцеговины.

Ранее возможное участие Виктора в матче прокомментировал Сергей Ребров. Он заявил, что динамика восстановления футболиста является положительной и тот имеет большие шансы сыграть за "сине-желтых".