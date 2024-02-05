В субботу, 3 февраля, Жиоона отыграла свой матч 23 тура чемпионата Испании. Команда Мичела не смогла одолеть Реал Сосьедад (0:0) и осталась на втором месте.

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Новые детали относительно травмы Довбика

Ту встречу из-за травмы пропускал Артем Довбик. В СМИ попала информация, что игрок сборной Украины повредил мениск и может надолго вылететь.

Впоследствии тренер Жироны опроверг эту информацию и заявил, что Артем будет готов к следующему матчу. Однако появились новые детали, из-за которых восстановление Довбика может затянуться.

Сообщается, что в колене 26-летнего форварда начала собираться жидкость. Спортивный врач Дмитрий Бабелюк рассказал, насколько это может отсрочить возвращение Довбика.

Жидкость в колене – это реакция на травму. Она бывает двух типов - воспалительная (что, скорее всего, у Довбика) и кровяная (что, например, при разрыве крестов и серьезных травмах). В принципе, ничего супер сложного. Травма происходит, жидкость образуется и набирается в полости сустава или суставных сумках. Колено протестируют. Если травма несложная и колено функциональное, то жидкость пунктируют шприцем и игрок возвращается к работе через несколько дней. Последний пример – Джаррод Боуэн из Вест Хэма. Буквально месяц назад была такая ситуация, реакция на несложную травму, жидкость в колене. Ее забрали и игрок начал играть примерно через 10 дней,

– отмечает врач.

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Артем стал лидером Жироны

Таким образом, участие украинца в лобовом матче против Реала (10 февраля) маловероятно. С другой же стороны Артем должен восстановиться к матчам плей-офф отбора на Евро. Сборная Украины сыграет против Боснии и Герцеговины 21 марта.

Напомним, что Довбик перебрался в Жирону из Днепра-1 летом прошлого года. Украинец сразу стал одним из лидеров команды. В 24 матчах Артем забил 14 голов и отдал семь ассистов.

Это позволяет украинцу возглавлять гонку бомбардиров Ла Лиги вместе с Джудом Беллингемом из Реала и Борхой Майоралем из Хетафе. Сама же Жирона сенсационно идет второй, уступая Реалу двумя очками.