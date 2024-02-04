Накануне поединка футболист почувствовал дискомфорт в мышцах, что привело к пропуску поединка. Испанское издание Mundo Deportivo вообще сообщило, что у Артема Довбика травма мениска. Поэтому лучший бомбардир Жироны больше может не сыграть в сезоне-2023/2024.

К теме Довбик рискует больше не помочь Жироне в этом сезоне: известна шокирующая причина

Испанцы обнародовали неправду о травме Довбика

Более того, Довбик рисковал пропустить отбор к Евро-2024 и даже финальную часть в Германии, если туда отберется Украина. Такие инсайды изрядно взволновали болельщиков Жироны и сторонников самого футболиста.

После чего с официальным комментарием выступил Довбик, чтобы несколько успокоить фанатов испанского клуба и сборной Украины.

Есть небольшое повреждение. Проводим углубленное исследование. При разрыве возвращаются за месяц, поэтому пишут неправду,

– ответил Артем.

К счастью, все по словам нападающего, не так страшно, как сообщалось. Вероятно, что при таких раскладах Довбик пропустит принципиальную игру 24-го тура против Реала (10 февраля), а также игры против Атлетика (19 февраля), Райо Вальекано (26 февраля) и Мальорки (3 марта).

Отметим, что Довбик до травмы уже принял участие в 26-ти матчах, в которых наколотил 15 голов и отдал 8 ассистов. Артем является лучшим бомбардиром Жироны в этом сезоне, поэтому его вылет из игры сильно повлияет на выступления "красно-белых".

Отсутствие украинца уже сказалась на результате домашнего матча против Реал Сосьедад. Жирона забила, но из офсайда, расписав домашнюю мировую 0:0. Виктор Цыганков сыграл 80 минут, имел момент со штрафного, но ушел с поля без результативных действий.

К слову. Жирона после потери очков на своем поле осталась на 2-м месте турнирной таблицы Ла Лиги, но сделала еще один шанс Реалу, которому уступает одним баллом. Мадридский клуб 4 февраля сыграет дома против Атлетико в мадридском дерби.