Жирона потеряла чемпионские очки в поединке 23-го тура с Реал Сосьедадом (0:0). Игроки атакующего звена "бело-красных", которые играли без Довбика, не смогли забить хотя бы один гол.

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Хорошая новость для болельщиков Жироны

Украинский легионер "жиронцев" травмировал колено накануне поединка. Сразу появилась информация, будто Довбик вылетел до конца сезона. Однако впоследствии нападающий опроверг неприятные слухи.

Главный тренер Жироны Мичел также прокомментировал повреждение Артема. Испанский наставник сообщил, что травма украинца не является серьезной. Более того, если бы поединок состоялся во вторник, то Довбик обязательно принял в нем участие.

Травма Довбика совсем незначительная. Если бы матч был, например, во вторник, то он мог бы сыграть,

– рассказал Мичел.

В таком случае Артем Довбик с большой вероятностью примет участие в матче против прямого конкурента за чемпионство – мадридского Реала. Поединок против команды Лунина состоится в следующую субботу, 10 февраля.

Сейчас Жирона отстает на один балл от "королевского клуба". Однако у мадридцев еще есть игра в запасе – 4 февраля они сыграют против Атлетико.

Справка. Артем Довбик в нынешнем сезоне сыграл за Жирону 24 матча, в которых забил 14 голов и отдал 8 ассистов. В списке бомбардиров Ла Лиги он делит 1 – 3 места с Джудом Беллингемом (Реал) и Борхой Майоралем (Хетафе). У всех троих по 14 забитых мячей.