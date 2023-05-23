23 мая в Доме футбола в Киеве состоялось собрание клубов УПЛ. Участниками собрания были представители 14-ти клубов чемпионата Украины (кроме Металлиста и Львова), а также досрочно вышедшие в элитный дивизион руководители Оболони и Полесья.

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Одной из главных тем собрания была реализация прав на трасляцию матчей УПЛ в сезоне 2023-2024. В этом году официальным транслятором чемпионата Украины стала Setanta Sports, но компания отказалась продлевать договор на следующий сезон.

УПЛ создает собственную платформу

Одной из причин стал отказ пяти клубов отдать права транслятору. Динамо, Заря, Днепр-1, Рух и Металлист решили показывать свои поединки по каналам "1+1 media". Впрочем, теперь УПЛ твердо настроена создать единый пул со всеми клубами-участниками.

Как сообщает УПЛ, клубы поручили организации в течение 10 дней создать проект собственной ОТТ-платформы "УПЛ-ТВ" для показа игр чемпионата Украины. Ее обладателями станут именно участники турнира.

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Также на заседании был избран председатель Премьер-лиги. Им стал исполняющий обязанности президента организации Евгений Дикий. Напомним, что у УПЛ не было полноправного руководителя более трех лет. В апреле 2020-го президентом перестал быть Томас Гримм.

Другие инсайды от журналистов

В свою очередь проект "ТаТоТаке" поделился информацией, что Setanta Sports готова была предложить 6 миллионов долларов за показ матчей УПЛ на следующий сезон при условии вхождения в пул всех клубов. Впрочем, участники не смогли единодушно поддержать идею.

Кроме того, журналист Игорь Бурбас заявил, что сами клубы возьмут на себя расходы по трансляции поединков. Была озвучена цифра в 6,5 тысячи долларов за матч, то есть почти 100 тысяч долларов в сезон.

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По его информации, не все команды готовы понести такие расходы, если они не будут перекрыты предполагаемой прибылью. Инициаторами идеи создания "УПЛ-ТВ" называют Рух и Шахтер.