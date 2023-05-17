Вроде бы в следующем сезоне-2023/2024 за чемпионство в украинском первенстве могут бороться сразу 20 клубов вместо нынешних 16-ти. Инициатором такого нововведения является футбольный клуб Львов, фактически потерявший шансы на сохранение прописки в УПЛ.

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Состоится ли возвращение Десны и Мариуполя

Поэтому не удивительно, почему именно львовский клуб сделал такое предложение. Это позволило бы зайти в УПЛ сразу четырем клубам Первой лиги. И это без стыковых матчей, которые ожидают 3-ю и 4-ю команды ПФЛ и 13-ю и 14-ю команды элиты.

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий прокомментировал такую информацию. В украинской элите сразу развеяли слухи, ведь в УПЛ даже никто не говорил о 20 клубах. По его словам, максимальное количество клубов в украинской элите может составлять 18 коллективов.

И это только при условии, что вернутся в соревнования черниговская Десна и Мариуполь, которые снялись с УПЛ после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Однако клубы сохранили свои места в украинской элите.

Регламент УПЛ не предусматривает опцию расширения до 20 команд. Предусмотрено только расширение до 18 команд при возвращении к соревнованиям Десны и Мариуполя. Других вариантов не предусмотрено. Потому эта информация выглядит странно. Расширение до 20 команд даже не обсуждалось – как минимум в рамках УПЛ,

– объяснил Дикий.

Также функционер рассказал, увидят ли болельщики в следующем сезоне УПЛ Десну и Мариуполь.

Ситуация с Десной и Мариуполем? По той информации, которая есть у меня сейчас, эти клубы не подавали документы на прохождение аттестации на следующий сезон. А без этой процедуры их не примут,

– ответил исполнительный директор УПЛ.

Напомним, что в сезоне-2022/2023 в УПЛ за трофей соревнуются 16 клубов. За "золото" борются Шахтер, Днепро-1 и Заря.

После 26 туров в зоне стыковых матчей находятся Минай и Рух, а в зоне вылета – Металлист и Львов. До конца сезона клубам элиты остается сыграть четыре тура.

Что касается Первой лиги, то гарантировано повышение в классе уже оформили Полесье и Оболонь. За стыковые матчи борются сразу три клуба – ЛНЗ, запорожский Металлург и Карпаты. У команд впереди еще два тура.