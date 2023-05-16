Тернополь и Луцк получили официальную возможность принять матчи высшего дивизиона. Судьба стадионов в руках украинских команд.

Достойно внимания Никогда снова: именитый клуб УПЛ не прекратит существование в случае вылета из угрожающей им элиты.

Возвращение старых знакомых

Бывший "Тернопольский городской стадион", который теперь носит название имени Романа Шухевича и стадион "Авангард" в Луцке, получили возможность принимать матчи Украинской Премьер-лиги со следующего сезона. Арены уже имеют опыт по такому делу, поскольку на "Авангарде" раньше выступала Волынь, а в Тернополе довольно недавно свои домашние матчи проводил ФК Львов.

Но вот не все зависит только от разрешения УПЛ. Коллективы высшего украинского дивизиона должны сами дать согласие играть на стадионах и сделать арены своими "домашними", только в таком случае стадион имени Романа Шухевича и "Авангард" будут задействованы. Стоит отметить, что из-за полномасштабной войны, начатой Россией на территории Украины, в УПЛ сначала было задействовано 10 стадионов в трех регионах: Киев, Львов и Закарпатье. Однако впоследствии несколько команд переехали на собственные арены.

Напомним, что УПЛ планируют расширить до 20 команд, а это значит, что некоторые коллективы могут нуждаться в соответствующих стадионах, поэтому "Авангард" и стадион имени Романа Шухевича как раз могут пригодиться.

О стадионах