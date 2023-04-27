Setanta Sports решила не продлевать соглашение с Украинской Премьер-лигой. Матчи можно будет посмотреть на платформе еще до конца сезона.

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На решение Setanta Sports повлияло невыполнение Украинской Премьер-лигой условий договора, а конкретнее отказ ведущих и не очень клубов чемпионата выполнять решение о передаче телеправ компании. Однако в Setanta Sports отметили, что они все еще открыты для разговоров и готовы пойти на компромисс. Компания поблагодарила всех своих зрителей за сотрудничество и заверила, что матчи УПЛ на платформе будут транслироваться до конца текущего сезона.

Спасибо клубам, которые передали права и поддержали Setanta Sports и УПЛ в попытке создать единый пул. Однако компания не смогла в полной мере воспользоваться медиаправами: некоторые клубы не передали УПЛ права на трансляцию организованных и сыгранных ими матчей. Учитывая вышесказанное, Setanta Sports приняла решение не продлевать соглашение с УПЛ, но остается открытым для партнерства. Мы готовы обсудить новые условия сотрудничества, основанные на справедливости и соблюдении всех норм регламента лиги и законов Украины. Мы продолжим популяризировать клубы УПЛ и их игроков далеко за пределами Украины, если сможем достичь соответствующих договоренностей,

– говорится в заявлении Setanta Sports.

Напомним, что отказались выполнять условия контракта с Setanta Sports такими непокорными коллективами как: Движение, Металлист, Динамо, Заря и Днепр-1. Матчи этих команд транслируются на ресурсах "1+1 Media". Контракт Setanta Sports с УПЛ был рассчитан на 3 года.