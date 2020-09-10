Произошли изменения в правилах показа домашних матчей киевского "Динамо" в чемпионате Украины. Показ видео с НСК "Олимпийский" отныне будет осуществляться клубом с отставанием в 4 минуты.

Об этом сообщили в эфире трансляции матча молодежной команды "Динамо" на YouTube-канале "бело-голубых", передает dynamo.kiev.ua.

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Сообщается, что такое условие динамовскому Youtube-каналу выдвинул официальный транслятор – телекомпания "1+1 медиа".

Таким образом 11 сентября домашний поединок киевлян с "Десной" можно будет посмотреть на телеканале "2+2" (вживую) и Youtube-канале "Динамо" (с задержкой в 4 минуты).

"Динамо" запустит собственный телеканал

На украинском телевидении появится еще один спортивный канал. Футбольный клуб "Динамо" (Киев) решился на запуск своего телеканала, который должен выйти в эфир до конца 2020 года.

Также "Динамо" достигло договоренности с 1+1 media о том, чтобы транслятором домашних матчей киевлян и дальше выступал телеканал 2+2.

Возможно, соглашение между клубом и медиахолдингом будет продлено на предварительных финансовых условиях