Киевское "Динамо" и черниговская "Десна" 11 сентября откроют программу второго тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Букмекеры оценили шансы обеих команд набрать очки.

Динамо – Десна: прогноз

Обе команды удачно начали новый сезон, пишет 24 канал. Киевляне стартовали в УПЛ с уверенной победы над "Олимпиком" – 4:1.

Зато "Десна" в родных стенах одолела бронзового призера прошлого сезона – "Зарю". Игра завершилась победой "северян" со счетом 3:1.

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Прогноз Favbet

В прошлом сезоне "Десна" стала камнем преткновения для киевлян. В четырех поединках "Динамо" только однажды одолело неудобного оппонента. Несмотря на это, эксперты считают "Динамо" фаворитом.

Победу подопечных Мирчи Луческу оценивают коэффициентом 1,42. Если же "Десна" победит "бело-синих" – коэффициент 6,80. Ничья в матче – 5.

Прогноз Pari Match

Букмекеры Pari Match предлагают коэффициент 2,03, что "Динамо" выигрывает и ТВ 2.5. Идентична ставка на победу черниговского клуба – 10.

Также фанаты могут поставить на то, что обе команды будут отмечены забитыми голами – коэффициент 1,80.

Матч "Динамо" – "Десна" состоится 11 сентября. Начало игры в 19:00. Матч покажет телеканал "2+2".