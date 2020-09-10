Динамо – Десна: прогноз букмекеров на центральный матч УПЛ
Киевское "Динамо" и черниговская "Десна" 11 сентября откроют программу второго тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Букмекеры оценили шансы обеих команд набрать очки.
Динамо – Десна: прогноз
Обе команды удачно начали новый сезон, пишет 24 канал. Киевляне стартовали в УПЛ с уверенной победы над "Олимпиком" – 4:1.
Зато "Десна" в родных стенах одолела бронзового призера прошлого сезона – "Зарю". Игра завершилась победой "северян" со счетом 3:1.
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Прогноз Favbet
В прошлом сезоне "Десна" стала камнем преткновения для киевлян. В четырех поединках "Динамо" только однажды одолело неудобного оппонента. Несмотря на это, эксперты считают "Динамо" фаворитом.
Победу подопечных Мирчи Луческу оценивают коэффициентом 1,42. Если же "Десна" победит "бело-синих" – коэффициент 6,80. Ничья в матче – 5.
Прогноз Pari Match
Букмекеры Pari Match предлагают коэффициент 2,03, что "Динамо" выигрывает и ТВ 2.5. Идентична ставка на победу черниговского клуба – 10.
Также фанаты могут поставить на то, что обе команды будут отмечены забитыми голами – коэффициент 1,80.
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