Відбулися зміни в правилах показу домашніх матчів київського "Динамо" в чемпіонаті України. Показ відео з НСК "Олімпійський" відтепер буде здійснюватися клубом з відставанням у 4 хвилини.

Про це повідомили в ефірі трансляції матчу молодіжної команди "Динамо" на YouTube-каналі "біло-блакитних", передає dynamo.kiev.ua.

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Повідомляється, що таку умову динамівському Youtube-каналі висунув офіційний транслятор – телекомпанія "1+1 медіа".

Таким чином 11 вересня домашній поєдинок киян з "Десною" можна буде подивитися на телеканалі "2+2" (наживо) і Youtube-каналі "Динамо" (із затримкою в 4 хвилини).

"Динамо" запустить власний телеканал

На українському телебаченні з'явиться ще один спортивний канал. Футбольний клуб "Динамо" (Київ) зважився на запуск свого телеканалу, який повинен вийти в ефір до кінця 2020 року.

Також "Динамо" досягло домовленості з 1+1 media про те, щоб транслятором домашніх матчів киян і далі виступав телеканал 2+2.

Можливо, угода між клубом і медіахолдингом буде продовжена на попередніх фінансових умовах