В большинстве европейских чемпионатов завершилось летнее трансферное окно. Топ-клубы как всегда не чурались тратить немалые средства на новичков.

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Самые дорогие игроки

С другой стороны, в отличие от многих последних лет этим летом ни один переход не стоил более 100 миллионов евро. Более того, наиболее громкий трансфер состоялся вообще бесплатно. Килиан Мбаппе стал игроком Реала на правах свободного агента.

В свою очередь 15 игроков переходили за 50+ миллионов евро. Рекордным является трансфер Хулиана Альвареса из Манчестер Сити в Атлетико. "Матрасники" заплатили за аргентинца 75 миллионов.

МЕСТО ИГРОК ОТКУДА КУДА СУММА 1 Хулиан Альварес Манчестер Сити Атлетико 75 млн евро 2 Доминик Соланке Борнмут Тоттенхэм 64 млн евро 3 Лени Йоро Лилль Манчестер Юнайтед 62 млн евро 4 Педру Нету Вулверхэмптон Челси 60 млн евро 5 Мусса Диаби Астон Вилла Аль-Иттихад 60 млн евро 6 Жоау Невеш Бенфика ПСЖ 60 млн евро 7 Амаду Онана Эвертон Астон Вилла 59 млн евро 8 Дани Ольмо Лейпциг Барселона 55 млн евро 9 Теун Копмейнерс Аталанта Ювентус 55 млн евро 10 Майкл Олизе Кристал Пэлас Бавария 53 млн евро 11 Жоау Фелиш Атлетико Челси 52 млн евро 12 Дуглас Луис Астон Вилла Ювентус 51 млн евро 13 Жоау Пальинья Фулхэм Бавария 51 млн евро 14 Дезире Дуэ Ренн ПСЖ 50 млн евро 15 Мануэль Угарте ПСЖ Манчестер Юнайтед 50 млн евро

Что интересно, продажа Альвареса позволила манкунианцам впервые за долгое время оказаться в "плюсе" по итогам трансферного рынка – аж на 116 миллионов.

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Самые щедрые клубы

А вот худший трансферный баланс этим летом у Брайтона. Бывший клуб Роберто Де Дзерби потратил аж 231 миллион евро, при этом заработал лишь 48 миллионов.

"Чайки" почти стали клубом с наибольшими затратами этим летом, но все же по этому показателю немного впереди оказался Челси (238 миллионов). Команда Михаила Мудрика пополнилась аж 30-ю футболистами!

Топ-10 клубов по наибольшему количеству потраченных денег на трансферы:

Челси – 238 миллионов евро Брайтон – 231 миллион евро Манчестер Юнайтед – 214 миллионов евро Атлетико – 185 миллионов евро Астон Вилла – 176 миллионов евро ПСЖ – 170 миллионов евро Ювентус – 163 миллионы евро Наполи – 150 миллионов евро Тоттенхэм – 149 миллионов евро Вест Хэм – 144 миллионы евро

Трансферы в УПЛ

Что же касается клубов УПЛ, то суммарно представители украинского элитного дивизиона потратили чуть больше 17 миллионов евро. Лидером в этом рейтинге является Шахтер (4,7 миллиона), который немного опережает Динамо (4,1 миллиона).

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Лучший баланс показал Колос (+2,05 миллиона евро), тогда как худший – у Полесья (-2,8 миллиона евро). Уникальными в этом списке остались Черноморец и Ингулец. Эти клубы вообще не тратили и не зарабатывали на трансферах, довольствовавшись свободными агентами.