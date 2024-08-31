Рахим Стерлинг, вингер Челси и сборной Англии, перешел в Арсенал под руководством Микеля Артеты. Игрок присоединился к "канонирам" на правах аренды на сезон-2024/2025.

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29-летний англичанин присоединился к Челси в 2022 году и имеет действительный контракт с "аристократами" до 2027 года. В свое время лондонцы заплатили Манчестер Сити за Рахима – 56 миллионов евро.

Также этим летом Энцо Мареска сменил Маурисио Почеттино на посту главного тренера Челси Рахим Стерлинг провел полностью летнюю подготовку "синих" под руководством итальянского специалиста.

Вингер неожиданно не попал в состав на первый тур Английской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Также у Стерлинга забрали седьмой номер и отдали новичку команды – Педру Нету.

К слову. Арсенал стал четвертым клубом в Англии для Рахима Стерлинга. Свою профессиональную карьеру вингер начинал в Ливерпуле, но впоследствии перешел в Манчестер Сити, а затем в Челси.

Английский футболист из-за большого количества игроков в составе оказался ненужным новому наставнику "пенсионеров". Вместе с клубом было решено, что Рахиму лучше покинуть команду. По данным Transfermarkt, трансферная стоимость Стерлинга – 35 миллионов евро.

В следующем туре Арсенал, новый клуб англичанина, дома будет принимать Брайтон. Дата и время проведения матча – 31 августа, в 14:30 по киевскому времени.