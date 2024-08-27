О непростом решении Войцех Щенсный сообщил на своей странице в инстаграме. 34-летний легендарный голкипер довольно неожиданно завершил карьеру.
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Щенсный попрощался с профессиональным футболом
Титулованный футболист в обращении рассказал, как в июне 2006 года покинул родную Варшаву, чтобы присоединиться к лондонскому Арсеналу. Выдающийся спортсмен реализовал свою мечту, играя с лучшими игроками мира. Войцех отдал 18 лет жизни любимой игре миллионов. Однако пришло время прощаться и уделить больше времени своей семье.
У каждой истории есть конец, но в жизни каждый конец – это новое начало. Что принесет мне этот новый путь, покажет только время. Но если последние 18 лет и научили меня чему-то, так это тому, что нет ничего невозможного, и, поверьте мне, я буду мечтать о большем!,
– сообщил Щенсный.
Напомним, что последним турниром для Войцеха Щенсного стал чемпионат Европы-2024 в Германии. В составе сборной Польши голкипер отыграл два матча группового раунда: с Нидерландами (1:2) и Австрией (1:3).
Летом Щенсный покинул туринский Ювентус в статусе свободного агента. В итальянском клубе поляк провел последние семь лет карьеры.
Главные достижения легендарного голкипера
- Войцех Щенсный – воспитанник варшавской Легии и лондонского Арсенала.
- К составу "канониров" поляк присоединился в 2006 году. Всего за Арсенал Войцех сыграл 181 матч.
- Также Щенсный защищал цвета Брентфорда, Ромы и Ювентуса.
- В составе Арсенала голкипер выиграл два Кубка Англии (2014, 2015) и один Суперкубок Англии (2014).
- Вместе с Ювентусом трижды становился чемпионом Серии А (2017/18, 2018/19, 2019/20), трижды выигрывал Кубок Италии (2018, 2021, 2024) и дважды Суперкубок Италии (2018, 2020).
- В составе сборной Польши сыграл на четырех чемпионатах Европы (2012, 2016, 2020 и 2024) и двух чемпионатах мира (2018 и 2022). Всего в цветах "Кадры" он провел 84 матча.