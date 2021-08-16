О трансферной компании Динамо

Киевское Динамо активно вело переговоры на трансферном рынке перед сезоном 2021/2022. Команда усилилась уже четырьмя футболистами. В клубе намекают, что и это еще не конец.

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Президент киевлян Игорь Суркис намекнул на то, что для Динамо трансферная компания еще не завершилась. Уже купленные новички еще полностью не вписались в игру Мирчи Луческу и проходят период адаптации.

Давайте будем оценивать трансферную кампанию хотя бы после 3 – 4 месяцев, потому что новички еще не готовы. Шкурину еще надо набирать. Я думаю, что в следующей игре мы его увидим на поле. Допустим, тому же Кулачу надо привыкнуть к игре киевского Динамо,

– рассказал Суркис.

Отметим, что Шкурин был одним из лучших игроков столичного клуба на собрании. По его словам, у команды есть и кадровые потери, которые требуют новых футболистов. Одна из крупнейших таких потерь – Беньямин Вербич.

К слову. Словенский вингер получил травму в контрольном спарринге против Униона. Футболист неудачно приземлился на плечо после борьбы с соперником.

"Матч против Интера – это была идея Мистера"

Товарищескую игру против Интера пропустили Виталий Буяльский, у которого микроповреждения, и Виталий Миколенко. Суркис добавил, что поединок против Интера пошел на пользу динамовцам.

Будущие трансферы? Всякое бывает. Может, кто-то уйдет, а может, и кого-то подпишем. Вполне возможно. Матч против Интера – это была идея Мистера, чтобы ребят хорошо подготовить к Лиге чемпионов, чтобы все выдерживали этот тяжелый график. Жеребьевка Лиги чемпионов? Кого бы я не выбирал, от меня ничего не зависит. Шарики круглые. Кого вытянут – с тем и будем играть,

– подытожил президент Динамо.