Интер – Динамо 3:0
Голы: Барелла, 13, Джеко. 34, Сенси, 60
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Динамовцы провели товарищескую игру против одного из ведущих клубов мира. Уже на 13-й минуте поединка счет на табло был изменен. Барелла откликнулся на элегантную передачу пяткой и размочил нули – 1:0.
Еще до перерыва "нерадзурри" удвоили преимущество. Интер вышел в стремительную контратаку, которую завершил Джеко. Эдин обыграл голкипера киевлян и забил уже в пустые ворота.
После отдыха итальянский клуб забил третий гол во встрече. Сенси пробил из-под футболистов Динамо, которые перекрыли обзор удара вратарю – 3:0.
Интер разгромил Динамо в товарищеском матче.
- Свою следующую игру динамовцы проведут 18 августа против Ингульца. Интер 21 августа сыграет против Дженоа.
Интер – Динамо видеообзор матча