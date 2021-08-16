Про трансферну компанію Динамо

Київське Динамо активно вело перемовини на трансферному ринку перед сезоном-2021/2022. Команда підсилилась вже чотирма футболістами. У клубі натякають, що і це ще не кінець.

Оце так Футболіст Динамо Вербіч став батьком: фото

Президент киян Ігор Суркіс натякнув на те, що для Динамо трансферна компанія ще не завершилась. Вже куплені новачки ще повністю не вписались у гру Мірчі Луческу та проходяться період адаптації.

Давайте будемо оцінювати трансферну кампанію хоча б після 3 – 4 місяців, тому що новачки ще не готові. Шкуріну ще треба набирати. Я думаю, що у наступній грі ми його побачимо на полі. Припустимо, тому ж Кулачу треба звикнути до гри київського Динамо,

– розповів Суркіс.

Відзначимо, що Шкурін був одним із найкращих гравців столичного клубу на зборах. За його словами, у команди є і кадрові втрати, які потребують нових футболістів. Однією із найбільших таких втрат – Беньямін Вербіч.

До слова. Словенський вінгер отримав травму у контрольному спарингу проти Уніона. Футболіст невдало приземлився на плече після боротьби із суперником.

"Матч проти Інтера – це була ідея Містера"

Товариську гру проти Інтера пропустили Віталій Буяльський, у якого мікропошкодження, та Віталій Миколенко.. Суркіс додав, що поєдинок проти Інтера пішов на користь динамівцям.

Майбутні трансфери? Всіляке буває. Може, хтось піде, а може, й когось підпишемо. Цілком можливо. Матч проти Інтера – це була ідея Містера, щоб хлопців добре підготувати до Ліги чемпіонів, щоб всі витримували цей важкий графік. Жеребкування Ліги чемпіонів? Кого б я не вибирав, від мене нічого не залежить. Кульки круглі. Кого витягнуть – з тим і будемо грати,

– підсумував президент Динамо.