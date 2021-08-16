Еще один динамовец стал отцом

Словенский полузащитник и его девушка Альвина Царенко, которая более известна под творческим псевдонимом Альвина Лалли, сообщили приятную новость в своих соцсетях.

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У футболиста родился сын. Вербич выложил фото с мальчиком и коротко подписал его, указав дату рождения: "Май. 15.08.2021".

Вербич получил травму в контрольной игре против Униона. Вингер неудачно приземлился на плечо после борьбы с соперником.

В новом сезоне футболист еще не сыграл ни одного матча за Динамо.



Вербич стал отцом / Фото с instagram.com/benjaminverbic7



У Вербича родился сын / Скриншот с instagram.com/alvi_lalli