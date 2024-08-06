Сообщают, что полузащитник сборной Испании Дани Ольмо покинул немецкую Бундеслигу и перешел в Барселону. Агент Ольмо и спортивный директор каталонского гранда достигли устной договоренности.

Читайте также Новая позиция для Мудрика: тренер Челси поделился впечатлениями от игры украинца

Дани Ольмо и Барселона

Дани Ольмо хотел перейти в Барселону, о чем неоднократно рассказывал. Сумма трансфера 26-летнего полузащитника составляет 55 миллионов и 7 миллионов евро бонусами. Испанец подписал контракт с "блаугранас" на шесть лет.

Игрок "Фурии Рохи" уже находился в системе Барселоны с 2007 по 2014 года. В Бундеслиге в составе РБ Лейпциг Ольмо выступал с января 2020 года. Была информация, что Реал также хотел подписать Дани за 60 миллионов евро.

В прошлом сезоне Дани отыграл 25 матчей в которых забил восемь голов и отдал пять результативных передач. На триумфальном для Испании Евро-2024 Ольмо стал лучшим бомбардиром турнира. Полузащитник забил 3 гола и отдал 2 ассиста на чемпионате Европы.

Напомним, что была информация о том, что Барселона интересовалась украинским форвардом Артемом Добвиком, который перешел из Жироны в итальянскую Рому. Также в Ла Лигу может переехать другой украинский игрок – Владимир Бражко из Динамо. Опорником интересуется Реал Бетис из Севильи.