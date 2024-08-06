При каденции Маурисио Почеттино Михаил Мудрик обычно выступал на позиции левого вингера или центрального атакующего полузащитника. Мареска решил поэкспериментировать и нашел новое аплуа для украинского футболиста.

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Мареска об игре Михаила Мудрика

Новоиспеченный наставник лондонского Челси Энцо Мареска попытался заиграть игрока сборной Украины на позиции правого нападающего. Итальянец отметил, что он знает сильные стороны Мудрика, но ему понравилось как Михаил проявил себя на другом фланге.

В определенный момент сезона все наши нападающие могут играть на разных позициях. На днях Михаил Мудрик сыграл справа. Я сделал это просто, чтобы посмотреть. Может случиться такое, что ему придется там сыграть. Но я знаю, что Миша лучше играет слева, чем справа,

– заявил Мареска.

Недавно Мареска дал Мудрику индивидуальные инструкции, чтобы футболист смог быстрее и лучше адаптироваться к стилю игры итальянского специалиста. Несмотря, на слухи о возможной продаже Михаила, который пока не оправдывает инвестиции, Энцо Мареска доверяет футболисту и планирует помочь ему раскрыться в команде.

Напомним, что Михаил Мудрик перешел из Шахтера в Челси в зиму 2023 года за 70 миллионов евро. Контракт украинца с "пенсионерами" рассчитан до завершения сезона 2029/2030.

В прошлом сезоне Мудрик сыграл 41 матч во всех турнирах за Челси, забил 7 голов и отдал 2 результативные передачи. На Евро Михаил сыграл два матча без голевых действий и получил повреждение.

Челси в АПЛ сезона-2023/2024 по итогам турнирной таблицы занял 6-е место и сыграет на групповой стадии Лиги конференций, из которой в квалификации вылетел украинский коллектив Полесье, проиграв Олимпии из Любляны.

Первый матч "аристократы" в чемпионате Англии сыграют 18 августа против Манчестер Сити, которому недавно проиграли в товарищеском матче со счетом 4:2. Тогда на свой счет хет-трик записал нападающий "горожан" Эрлинг Холанд.