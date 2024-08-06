Игрок сборной Украины и Динамо Киев Владимир Бражко попал в сферу интересов Реал Бетиса. Опорный полузащитник может сменить клубную прописку и перебраться на поля солнечной Испании.

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Бражко в шорт-листе Бетиса

Андалусийцы недавно отпустили 30-летнего ветерана команды Гидо Родригеса бесплатно в Вест Хэм. Также целый ряд клубов заинтересован в еще одном футболисте Бетиса – Джонни Кардосо. Клуб склоняется к тому, чтобы отпустить игрока.

Владимир Бражко стал одним из ключевых игроков киевского коллектива и получил вызов в сборную Украины. Полузащитник сыграл на Евро-2024 все три матча национальной команды.

В квалификации Лиги чемпионов этого сезона против белградского Партизана Владимир Бражко мощным ударом забил шедевральный гол с отскоком от газона. Нидерландский Фейенорд также рассматривает подписание опорника Динамо.

Интересно. Реал Бетис потенциальный соперник криворожского Кривбасса в плей-офф Лиги Конференции.

Новый контракт Владимира с Динамо Киев рассчитан до лета 2028 года. Напомним, что сегодня киевляне сыграют первый матч в Q3 Лиги чемпионов против Рейнджерс в 21:00 по киевскому времени, в Люблине.

В прошлом сезоне "зелено-белые" заняли седьмое место в Ла Лиге. Первый матч в Чемпионате Испании 2024/2025 андалусийцы сыграют 15 августа против команды Виктора Цыганкова – Жироны.