27-летний нападающий сменил солнечную Испанию на экспрессивную Италию. Артем Довбик подписал контракт с римлянами на 5 лет.

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Переезд в Италию

Украинский футболист был близок к тому, чтобы продолжить свои выступления в Испании. Но с переходом в мадридское Атлетико не сложилось. Поэтому все дороги вели в Рим.

Рома в прошлом сезоне-2023/2024 заняла 6-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 63 балла. "Волки" сыграют в Лиге Европы-2024/2025.

Сейчас римский клуб готовится к новому сезону, который начнется для них 18 августа. В этот день Рома сыграет на выезде против Кальяри.

Напомним, что 30 июля другой форвард сборной Украины Роман Яремчук тоже сменил клубную прописку, перебравшись в греческий Олимпиакос.

Карьера Довбыка в Жироне