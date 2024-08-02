27-летний нападающий сменил солнечную Испанию на экспрессивную Италию. Артем Довбик подписал контракт с римлянами на 5 лет.
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Переезд в Италию
Украинский футболист был близок к тому, чтобы продолжить свои выступления в Испании. Но с переходом в мадридское Атлетико не сложилось. Поэтому все дороги вели в Рим.
Рома в прошлом сезоне-2023/2024 заняла 6-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 63 балла. "Волки" сыграют в Лиге Европы-2024/2025.
Сейчас римский клуб готовится к новому сезону, который начнется для них 18 августа. В этот день Рома сыграет на выезде против Кальяри.
Напомним, что 30 июля другой форвард сборной Украины Роман Яремчук тоже сменил клубную прописку, перебравшись в греческий Олимпиакос.
Карьера Довбыка в Жироне
- В августе 2023-го Артем переехал в Жирону, подписав соглашение с каталонской командой до 30 июня 2028-го года.
- Довбык быстро адаптировался в Испании и стал главной боевой единицей в атаке "красно-белых".
- За сезон-2023/2024 украинец наколотил 25 голов в 41-м матче (24 мяча в 36-ти поединках Ла Лиги). Также в его активе было 10 ассистов.
- Довбик стал лучшим бомбардиром сезона испанского первенства и стал обладателем трофея Пичичи. Артем – первый украинец, которому покорилось такое футбольное достижение.
- Форвард помог Жироне впервые в истории выйти в Лигу чемпионов.