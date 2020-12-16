Киевское Динамо уже в зимнее трансферное окно может кардинально изменить свой состав. Мирча Луческу готов отпустить большую плеяду футболистов и уже подыскал на их место новых игроков.

Главный наставник Динамо Мирча Луческу и президент клуба Игорь Суркис обсудили трансферную политику в ближайшее время. Румынский специалист планирует усилить команду в опорной зоне, а также подписать центрального защитника и нападающего, который сразу начнет штурмовать ворота соперника и забивать голы, пишет 24 канал.

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Кто же может покинуть Динамо?

По информации телеграмм-канала "Динамо Киев Inside", на клуб ждут кадровые изменения. Для достижения высоких целей команде нужно сохранить своих лидеров, которымы являются защитник Виталий Миколенко и капитан Виктор Цыганков. Вероятно, что все предложения по этим игрокам будут отклонены динамовцами.

А вот вратарей в клубе меньше. Киевский клуб указал "на двери" Денису Бойко. 32-летний вратарь не смог закрепиться в рамке ворот киевлян и находится в поисках клуба. Еще одной причиной того выхода из команды Бойко является его большая зарплата, что не сходится со статусом футболиста в команде. Скорее всего, что после зимнего окна молодой Руслан Нещерет станет вторым номером в Динамо. Он уже в свои 18 лет составляет достойную конкуренцию более опытному Георгию Бущану.

Судьба Артема Шабанова, Дуелунда, Назара Русина и Дениса Попова остается под вопросом. Чемпион мира U-20 Георгий Цитаишлвили может продолжить карьеру в другой команде. Украинец грузинского происхождения может отправиться в аренду.

Единственный "чистый" нападающий киевлян Владислав Супряга может после зимы изменить "сине-белую" футболку. Его трансфер будет зависеть от подписания на его место форварда, который быстро адаптируется к УПЛ.

Потенциальные новички киевлян

Луческу не против видеть в защитной линии Александра Драговича. Вроде бы стороны уже ведут переговоры по трансферу защитника. Предложенный скаутами игрок Панатинаикоса Курбелис также находится в шорт-листе на позицию центрального полузащитника.

Также рассматривают варианты с Партизану и хорватской молодежки. По усилению атаки, то киевляне будут держать латиноамериканский вектор, который сможет добавить скорости атакующим действиям Динамо.