Динамо ушло на зимний перерыв лидером чемпионата Украины по футболу и вышло в 1/16 финала Лиги Европы. Киевский клуб планирует усилить состав перед второй половиной сезона-2020/2021.

Президент Динамо Игорь Суркис анонсировал новые приобретения. Об этом сообщает сайт Динамо.

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Прежде всего Суркис сообщил о возвращении бразильца Сидклея. Фланговый защитник вернется в Динамо из аренды в Коринтиансе. Президент киевлян заявил, что Мирча Луческу даст бразильцу шанс.

Покупать игроков для количества мы точно не будем

Комментируя вопрос приобретений Суркис напомнил о заявлении Луческу. "Если хотите результатов прямо сейчас, то надо усиливать команду. Если готовы подождать, то ждать придется год", – говорил Луческу.

Руководство Динамо выбрало первый вариант, поэтому команду усилят новые футболисты.

Но так устроены люди: и руководство клуба, и болельщики, что все хотят результат здесь и сейчас. Поэтому мы сошлись на том, что те позиции, которые нуждаются в усилении, мы будем усиливать. Работа в этом направлении ведется, работает селекционная служба, и мы приложим все усилия, чтобы наша команда вышла на новый качественный уровень,

– сказал Суркис.

Впрочем, президент Динамо заверил, что клуб не будет покупать игроков для количества.

"У нас много талантливой молодежи и нет смысла брать футболистов, которые прямо сейчас не сделают Динамо лучше", – добавил Суркис.

Трансферы Динамо

Столичный клуб пассивно провел предварительное трансферное окно. Динамо взяло в аренду из Брайтона румынского хавбека Тудора Белуце.

Также как свободные агенты к Динамо присоединились бразильский нападающий Клейтон и украинский защитник Владимир Костевич.