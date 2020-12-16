Київське Динамо вже у зимове трансферне вікно може кардинально змінити свій склад. Мірча Луческу готовий відпустити велику плеяду футболістів та вже підшукав на їх місце нових гравців.

Головний наставник Динамо Мірча Луческу та президент клуб Ігор Суркіс обговорили трансферну політику найближчим часом. Румунський фахівець планує підсилити команду в опорній зоні, а також підписати центрального захисника та нападника, який відразу почне штурмувати ворота суперника та забивати голи, пише 24 канал.

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Хто ж може покинути Динамо?

За інформацією телеграм-каналу "Динамо Київ Inside", на клуб чекають кадрові зміни. Для досягнення найвищих цілей команді потрібно зберегти своїх лідерів, якими є захисник Віталій Миколенко та капітан Віктор Циганков. Ймовірно, що всі пропозиції по цих гравцях будуть відхилені динамівцями.

А от воротарів у клубі поменшає. Київський клуб вказав "на двері" Денису Бойку. 32-річний воротар не зміг закріпитись у рамці воріт киян та перебуває у пошуках клубу. Ще однією причиною того виходу з команди Бойка є його велика зарплата, яка не сходяться з статусом футболіста у команді. Швидше за все, що після зимового вікна молодий Руслан Нещерет стане другим номером у Динамо. Він вже у свої 18 років складає гідну конкуренцію більш досвідченому Георгію Бущану.

Доля Артема Шабанова, Дуелунда, Назара Русина та Дениса Попова залишається під питанням. Чемпіон світу U-20 Георгій Цітаішлвілі може продовжити кар'єру в іншій команді. Українець грузинського походження може відправитись в оренду.

Єдиний "чистий" нападник киян Владислав Супряга може після зими змінити "блакитно-білу" футболку. Його трансфер буде залежати від підписання на його місце форварда, який швидко адаптується до УПЛ.

Потенційні новачки киян

Луческу не проти бачити у захисній лінії Александра Драговича. Начебто сторони вже ведуть перемовини щодо трансферу оборонця. Запропонований скаутами гравець Панатінаїкоса Курбеліс також перебуває у шорт-листі на позицію центрального півзахисника.

Також розглядають варіанти з Партизану та хорватської молодіжки. Щодо посилення атаки, то тут кияни будуть тримати латиноамериканський вектор, який зможе додати швидкості атакувальним діям Динамо.