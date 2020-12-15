Главный наставник Динамо Мирча Луческу определился с усилением команды в трансферное окно зимой. Румынский специалист хочет закрыть три проблемных позиции на поле.

Мирча Луческу обсудил все детали трансферов с владельцем Динамо Игорем Суркисом. Об этом сообщил журналист Игорь Цыганык на ютуб-канале "FootballHub".

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Усиление лидера УПЛ

Вроде бы среди списка новичков, которых предложила селекционная служба киевлян, совсем нет украинских футболистов. Наставник нацелился усилить клуб иностранными игроками и уже видит некоторых из них в футболке Динамо.

По словам Цыганика, пока Луческу не готов принимать решения относительно игроков. Он считает, что легионер, который придет на место динамовца, должен быть на две головы сильнее игрока киевского клуба. Но все упирается в стоимость футболиста. Нужно до конца понять, чем потенциальный новичок может быть полезным для команды и что нового может принести в Динамо.

Луческу и Суркис пришли к соглашению о трансферах клуба зимой. Кто же нужен "мистеру"? Румынский специалист планирует усилить команду в опорной зоне, а также подписать центрального защитника и нападающего, который сразу начнет штурмовать ворота соперника и забивать голы.

Сейчас наставник киевлян находится в Бухаресте, где будет работать с теми кандидатурами, которых предложила селекционная служба. У него тоже есть свои претенденты на пополнение состава киевлян. Ближе к тренировочным сборам стороны согласуют все нюансы касаемо потенциальных новобранцев столичного клуба.

Итоги 2020-го года для Динамо: коротко

Динамо завершило 2020-й год на первом месте в УПЛ. Опередив ближайшего конкурента, Шахтер, на 4 очка.

На евроарене выступления динамовцев были не такие уверенніе – вылет из Лиги чемпионов в Лигу Европы. Правда, "красно-белые" попали в так называемую "группу смерти". Подопечные Луческу встречались с Барселоной, Ювентусом и Ференцварошем.

За 6 матчей украинский клуб получил 4 пункта и занял третье место. Теперь киевлян ждет плей-офф Лиги Европы, где Динамо встретится с бельгийским Брюгге. За соперника выступает украинский защитник Эдуард Соболь.