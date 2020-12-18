Иранский нападающий Олимпика Шахаб Захеди может перейти в чемпионат Венгрии.

По информации "Футбол 24", в услугах нападающего заинтересован главный тренер Ференцвароша Сергей Ребров.

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"В октябре-ноябре украинский специалист готовился к матчу против Динамо в Лиге чемпионов и заодно оценил выступление Шахаба. Ференцварош ищет нападающего с похожими характеристиками – технического, с хорошей скоростью и ударом. Интересно, что ранее интерес к форварду Олимпика приписывали и Динамо", – пишет источник.

Результативность Шахаба

Шахаб за первый круг УПЛ забил 8 голов. Такой показатель позволяет ему делить первенство с Виктором Цыгановым в списке бомбардиров.

Захеди перешел в Олимпик летом 2019 года. Его контракт истекает в конце сезона, поэтому продажа вполне реальна.