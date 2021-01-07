Заря начала подготовку к борьбе за "золото" УПЛ: кто покинет команду
Футболисты луганской Зари отправились на первый тренировочный сбор в Турцию. В расположении команды нет четырех игроков.
До 7 февраля подопечные Виктора Скрипника будут проводить первое собрание в Белеке. Наставник взял с собой в Турцию 22 игрока, среди которых есть футболисты молодежного состава. Об этом сообщил официальный сайт Зари.
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Ловре Цвек и Агрон Руфат не смогли улететь вместе с командой из-за травм. Еще у троих игроков были положительные тесты на коронавирус. Среди инфицированных Джоэль Абу Ханна, Максим Лунев и Андрейс Циганикс. Все игроки находятся на самоизоляции и после негативных тестов смогут присоединиться к команде.
Скрипник не взял на сбор четырех игроков, которых не видит в составе команды.
Кто покинет Зарю?
- Зауре Махарадзе
- Игорь Чайковский
- Максим Гречкин
- Михаил Перович
В Турции луганский клуб запланировал провести 5 спаррингов.
С кем будет играть Заря?
- Ракув (Польша) – 12 января
- Пяст (Польша) – 15 января
- Войводина (Сербия) – 19 января
- Вождовац (Сербия) – 20 января
- Шкендия (Северная Македония) – 25 января
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