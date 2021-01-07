Футболисты луганской Зари отправились на первый тренировочный сбор в Турцию. В расположении команды нет четырех игроков.

До 7 февраля подопечные Виктора Скрипника будут проводить первое собрание в Белеке. Наставник взял с собой в Турцию 22 игрока, среди которых есть футболисты молодежного состава. Об этом сообщил официальный сайт Зари.

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Ловре Цвек и Агрон Руфат не смогли улететь вместе с командой из-за травм. Еще у троих игроков были положительные тесты на коронавирус. Среди инфицированных Джоэль Абу Ханна, Максим Лунев и Андрейс Циганикс. Все игроки находятся на самоизоляции и после негативных тестов смогут присоединиться к команде.

Скрипник не взял на сбор четырех игроков, которых не видит в составе команды.

Кто покинет Зарю?

Зауре Махарадзе

Игорь Чайковский

Максим Гречкин

Михаил Перович

В Турции луганский клуб запланировал провести 5 спаррингов.

На зимний перерыв Заря под руководством Скрипника пошли на 4-й строчке в турнирной таблице УПЛ. Команда также дошла до 1/4 финала Кубка Украины, где встретится с ровенским Вересом.

С кем будет играть Заря?