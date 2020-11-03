Клуб УПЛ "Минай" заинтересовался 35-летним украинским форвардом брестского "Динамо" Артемом Милевским.

Футбольный журналист Игорь Цыганик в авторской передаче "Цыганик LIVE" сообщил, что закарпатский клуб начал переговоры и сделал предложение игроку через его агента.

Интересно Приоритет Милевского – Украина: форвард намекнул на завершение карьеры футболиста в УПЛ

Мы стимулируем определенные процессы в украинском футболе, потому что после прошлой программы, в которой я сказал, что Милевский хочет завершить карьеру в Украине, ему поступило предложение от команды УПЛ.

"Знаю точно, что "Минай" заинтересовался услугами экс-нападающего киевского "Динамо". Клуб вышел на контакт с агентом футболиста. Что будет с переговорами? Этот вопрос! Но то, что у Милевского есть предложение из Украины – это факт", – сказал Цыганик.

Предложения от других клубов УПЛ

Телеграм-канал "Динамо Киев Inside" сообщал, что "Рух" и "Колос" заинтересованы в подписании Милевского. Правда, заинтересованы только президенты этих клубов, но не тренеры.

"На одного известного экс-форварда киевлян, желающего завершить карьеру в Украине, есть только два реальных претендента. И эти два претендента – президенты винниковского и ковалевского клубов. Но никак не тренеры", – говорится в сообщении.

"Динамо-Брест" не продлит контракт с Милевским

Клуб не предложил 35-летнему игроку новый контракт, который заканчивается в конце декабря. Игрок будет искать новую команду.

Сам Милевский пока не хочет комментировать свое будущее, так как хочет доиграть сезон, но для него приоритет – Украина.

Что известно о карьере Милевского

Милевский попал в структуру киевского "Динамо" в 2002 году. В УПЛ за "бело-синих" он сыграл 178 игр и забил 57 мячей. В сезоне 2009/2010 стал лучшим бомбардиром чемпионата Украины. Также играл за "Газиентепспор", "Хайдук", "Сплит", "Конкордию", "Тосно" и "Кишварду".

За сборную Украины отметился восемью голами в 50 поединках. Также прошел и молодежные команды страны.