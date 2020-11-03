Клуб УПЛ "Минай" зацікавився 35-річним українським форвардом брестського "Динамо" Артемом Мілевським.

Футбольний журналіст Ігор Циганик в авторській передачі "Циганик LIVE" повідомив, що закарпатський клуб почав переговори і зробив пропозицію гравцеві через його агента.

Цікаво Пріоритет Мілевського – Україна: форвард натякнув на завершення кар'єри футболіста в УПЛ

Ми стимулюємо певні процеси в українському футболі, тому що після минулої програми, в якій я сказав, що Мілевський хоче завершити кар'єру в Україні, йому надійшла пропозиція від команди УПЛ.

"Знаю точно, що "Минай" зацікавився послугами екснападника київського "Динамо". Клуб вийшов на контакт з агентом футболіста. Що буде з переговорами? Це питання! Але те, що Мілевський має пропозицію з України – це факт", – сказав Циганик.

Пропозиції від інших клубів УПЛ

Телеграм-канал "Динамо Київ Inside" повідомляв, що "Рух" і "Колос" зацікавлені в підписанні Мілевського. Правда, зацікавлені тільки президенти цих клубів, але не тренери.

"На одного відомого ексфорварда киян, який бажає завершити кар'єру в Україні, є тільки два реальних претенденти. І ці два претенденти – президенти винниківского і ковалівського клубів. Але ніяк не тренери", – йдеться у повідомленні.

"Динамо-Брест" не продовжить контракт з Мілевським

Клуб не запропонував 35-річному гравцеві новий контракт, який закінчується в кінці грудня. Гравець буде шукати нову команду.

Сам Мілевський поки що не хоче коментувати своє майбутнє, так як хоче дограти сезон, але для нього пріоритет – Україна.

Що відомо про кар'єру Мілевського

Мілевський потрапив у структуру київського "Динамо" в 2002 році. В УПЛ за "біло-синіх" він відіграв 178 ігор і забив 57 м'ячів. У сезоні 2009/2010 став найкращим бомбардиром чемпіонату України. Також грав за "Газіентепспор", "Хайдук", "Спліт", "Конкордію", "Тосно" і "Кішварду".

За збірну України відзначився вісьмома голами в 50 поєдинках. Також пройшов і молодіжні команди країни.