Украинский форвард брестского "Динамо" Артем Милевский намекнул, что хочет завершить карьеру профессионального футболиста в Украине. Игрок отклонил предложения белорусского клуба о продлении контракта, чтобы вернуться в чемпионат, где начинался его путь в футболе.

Милевский шокировал таким развитием своей карьеры болельщиков футбола. 35-летний нападающий открыт к предложениям украинских клубов относительно своего трансфера. О таких планах украинца сообщил журналист Игорь Цыганык в авторской программе "Цыганык LIVE", который якобы узнал эту информацию со слов агента игрока Александра Панкова.

К теме: Окончание карьеры или новый клуб: Милевский намекнул, что покинет "Динамо"

Возвращение в УПЛ

Милевский не идет на контакт с руководством белорусского клуба по продлению соглашения. Контракт футболиста рассчитан до конца года.

По словам Цыганыка, у Артема есть предложения продолжения карьеры от лидеров чемпионата Кипра. Но игрок стоит на своей позиции и хочет завершить карьеру профессионального футболиста только в Украине.

"Сам Милевский не хочет пока комментировать свое будущее. Он собирается доиграть этот сезон, но для него главный приоритет – Украина", – заявил журналист.

Карьера Милевского в "Динамо-Брест"

Украинский форвард дважды подписывал контракт с динамовцами. Впервые в июле 2017 года, а затем в январе 2019 года. Между этим, с лета до зимы 2018 года, Артем выступал за венгерскую "Кишварду". Когда украинец присоединился к клубу во второй раз, тогда он помог стать "Динамо-Брест" чемпионом Беларуси, прервав 13-летнюю феерию БАТЭ.

В составе белорусской команды экс-форвард киевского "Динамо" и сборной Украины в целом провел 96 матчей, записав в свой актив 18 голов и 30 ассистов.

В 2019 году в чемпионате Беларуси Милевский получил золотую награду. В сезоне 2017/18 стал обладателем кубка Беларуси. А также трижды держал в руках Суперкубок Беларуси (2018, 2019, 2020).