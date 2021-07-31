Трансфер украинца под угрозой срыва: фанаты Эшторила называют Зозулю нацистом

Трансфер украинского нападающего Романа Зозули в португальскую Эшторилу никак не завершится. На пути перехода стали фанаты клуба.

Испанские фанаты снова за свое

Болельщики пытаются сорвать трансфер футболист из Украины. Фанаты клуба раскритиковали Романа Зозулю в соцсетях, называя его "нацистом".

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Сторонники Эшторила выразили свое недовольство в соцсетях клуба.

"Наша футболка будет осквернена нацистом Зозулей! Стыдно!"

"Подписать нациста? Какой стыд!"

"Подписывать неонацистов? Это позор!"

Похоже, эти оскорбления прочитало руководство команды, которое уже не спешит оформлять трансфер Зозули. Об этом сообщает местное издание Record. В клубе ждут разрешения этой ситуации.

Почему Зозулю называют "нацистом"

Зозуля запомнился патриотизмом и четкой гражданской позицией. Футболист неоднократно помогает украинской армии.

Испанские фанаты имеют "зуб" на украинца еще с 2017 года, когда Роман должен был стать игроком Райо Вальекано. Но болельщики сорвали трансфер. Закончилось все большим скандалом с обвинениями и угрозами. Переход так и не состоялся.

Летом того же года Зозуля нашел себе клуб в Испании, им стал Альбасете.

В декабре 2019 года клуб Зозули сыграл против Райо Вальекано. Игру пришлось прервать после первого тайма из-за поведения болельщиков. Они называли Зозулю нацистом, поэтому игроки Альбасете отказались выходить на второй тайм.

Поединок доиграли лишь в июне 2020 году, а соперника наказали закрытыми трибунами для болельщиков. Кроме того, клуб оштрафовали на 18 тысяч евро.