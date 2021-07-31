Трансфер украинца под угрозой срыва: фанаты Эшторила называют Зозулю нацистом
31 июля 2021 , 11:55Читати новину українською
Источник:24 канал
Трансфер украинского нападающего Романа Зозули в португальскую Эшторилу никак не завершится. На пути перехода стали фанаты клуба.
Испанские фанаты снова за свое
Болельщики пытаются сорвать трансфер футболист из Украины. Фанаты клуба раскритиковали Романа Зозулю в соцсетях, называя его "нацистом".
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Сторонники Эшторила выразили свое недовольство в соцсетях клуба.
- "Наша футболка будет осквернена нацистом Зозулей! Стыдно!"
- "Подписать нациста? Какой стыд!"
- "Подписывать неонацистов? Это позор!"
Похоже, эти оскорбления прочитало руководство команды, которое уже не спешит оформлять трансфер Зозули. Об этом сообщает местное издание Record. В клубе ждут разрешения этой ситуации.Зозуля – свободный агент, поэтому португальцам достанется бесплатно. Его трансферная стоимость составляет 300 тысяч евро (по данным Transfermarkt). В сезоне-2020/2021 нападающий отыграл за Альбасете 37 матчей, в которых забил 2 гола и отдал один ассист.
Почему Зозулю называют "нацистом"
- Зозуля запомнился патриотизмом и четкой гражданской позицией. Футболист неоднократно помогает украинской армии.
- Испанские фанаты имеют "зуб" на украинца еще с 2017 года, когда Роман должен был стать игроком Райо Вальекано. Но болельщики сорвали трансфер. Закончилось все большим скандалом с обвинениями и угрозами. Переход так и не состоялся.
- Летом того же года Зозуля нашел себе клуб в Испании, им стал Альбасете.
- В декабре 2019 года клуб Зозули сыграл против Райо Вальекано. Игру пришлось прервать после первого тайма из-за поведения болельщиков. Они называли Зозулю нацистом, поэтому игроки Альбасете отказались выходить на второй тайм.
- Поединок доиграли лишь в июне 2020 году, а соперника наказали закрытыми трибунами для болельщиков. Кроме того, клуб оштрафовали на 18 тысяч евро.