Іспанські фанати знову за своє

Уболівальники намагаються зірвати трансфер футболіст із України. Фанати клубу розкритикували Роману Зозулю у соцмережах, називаючи його "нацистом".

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Прихильники Ешторіла висловили своє невдоволення у соцмережах клубу.

"Наша футболка буде спаплюжена нацистом Зозулею! Соромно!"

"Підписати нациста? Який сором!"

"Підписувати неонацистів? Це ганьба!"

Схоже, ці образи прочитало керівництво команди, яке вже не поспішає оформляти трансфер Зозулі. Про це повідомляє місцеве видання Record. У клубі чекають вирішення цієї ситуації.

Зозуля – вільний агент, тому португальцям дістанеться безкоштовно. Його трансферна вартість складає 300 тисяч євро (за даними Transfermarkt). У сезоні-2020/2021 нападник відіграв за Альбасете 37 матчів, у яких забив 2 голи та віддав один асист.

Чому Зозулю називають "нацистом"