Іспанські фанати знову за своє
Уболівальники намагаються зірвати трансфер футболіст із України. Фанати клубу розкритикували Роману Зозулю у соцмережах, називаючи його "нацистом".
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Прихильники Ешторіла висловили своє невдоволення у соцмережах клубу.
- "Наша футболка буде спаплюжена нацистом Зозулею! Соромно!"
- "Підписати нациста? Який сором!"
- "Підписувати неонацистів? Це ганьба!"
Схоже, ці образи прочитало керівництво команди, яке вже не поспішає оформляти трансфер Зозулі. Про це повідомляє місцеве видання Record. У клубі чекають вирішення цієї ситуації.
Чому Зозулю називають "нацистом"
- Зозуля запам'ятався патріотизмом і чіткою громадянською позицією. Футболіст неодноразово допомагає українській армії.
- Іспанські фанати мають "зуб" на українця ще з 2017 року, коли Роман повинен був стати гравцем Райо Вальєкано. Але уболівальники зірвали трансфер. Закінчилося все великим скандалом зі звинуваченнями та погрозами. Перехід так і не відбувся.
- Влітку того ж року Зозуля знайшов собі клуб в Іспанії, ним став Альбасете.
- У грудні 2019 року клуб Зозулі зіграв проти Райо Вальєкано. Гру довелося перервати після першого тайму через поведінку уболівальників. Вони називали Зозулю нацистом, тож гравці Альбасете відмовилися виходити на другий тайм.
- Поєдинок дограли лише у червні 2020 році, а суперника покарали закритими трибунами для уболівальників. Окрім того, клуб оштрафували на 18 тисяч євро.