В испанской Сегунде произошло доигрывание поединка 20 тура с участием "Райо Вальекано" и "Альбасете", где играет украинский форвард Роман Зозуля. Фанаты снова неприветливо встретили украинца.

До начала поединка фанаты соперника вывесили несколько баннеров, оскорбительная надпись на одном из которых была в сторону украинца: "Зозуля был и остается нацистом", пишет unionrayo.es.

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Конфликт продолжается

Конфликт между Зозулей и болельщиками "Райо Вальекано" начался еще в 2017 году, когда украинский футболист должен был перейти в этот клуб на правах аренды из "Бетиса", но против трансфера выступили фанаты, которые обвинили игрока в нацистских взглядах за поддержку украинской армии.

15 декабря 2019 года матч первого круга между "Райо" и "Альбасете" был прерван после первого тайма из-за оскорблений Романа фанами хозяев.

В частности, украинца называли нацистом. После этого "Альбасете" отказался продолжать игру.

В результате скандала "Райо Вальекано" наказали закрытием трибун и штрафом. Клуб обжаловал решение, однако Апелляционный комитет Испанской федерации футбола оставил наказание в силе.

"Райо Вальекано" обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Единственный гол решил судьбу поединка

Зозуля был активен с первых секунд матча. Затем преимущество было на стороне хозяев матча.

На 61-й минуте "Райо" организовал результативную атаку. Мяч получил Адвинкула и невероятным ударом в дальний верхний угол открыл счет.

"Райо Вальекано" не остановился и продолжал контролировать ситуацию на поле. Финальный свисток судьи зафиксировал минимальную победу "Райо" – 1:0.

¡GOLL PERUANO EN ESPAÑA!



Mira el golazo que acaba marcar Luis Advincula para poner el primero para el Rayo Vallecano ante el Albacete por la #LigaSmartBank



Video: Deporteros



pic.twitter.com/7tOwkEP5l8 — Guerreros Peruanos #QuedateEnCasa (@PeruanosInfo) June 10, 2020

Добавим, что победители матча набрали 43 очка и поднялись на 7 место. Команда украинца остался на 18 месте с 35 пунктами в активе.