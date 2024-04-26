Хотим за него большие деньги, - Срна прокомментировал трансфер лидера Шахтера
Источник:KDK
Футболист донецкого Шахтера Георгий Судаков заинтересовал несколько европейских грандов. Клуб готовится продать титулованного игрока.
На 21-летнего полузащитника уже претендуют несколько известных клубов. Однако, как и с Мудриком, Шахтер хочет получить за Георгия Судакова бешеные деньги.
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Сколько Шахтер хочет заработать на трансфере Судакова
Директор "горняков" Дарио Срна заявил, что Георгий Судаков является уникальным футболистом, за которого они хотят получить бешеные деньги.
Президент Шахтера хочет получить за Судакова большие деньги. Если бы он хотел получить 40-45 миллионов, то уже отдал бы Наполи. Но Судаков – уникальный футболист. Он выполняет сумасшедший объем работы, имеет голову на плечах. Не так много таких игроков в Европе. Судаков уйдет за очень большую сумму – уверен, что это более 60 миллионов евро,
– рассказал Срна.
Также он добавил, что 21-летний полузащитник стоит этих денег. В частности он сообщил, что конкретики от Англии нет, поэтому переход Судакова в АПЛ под вопросом.
Вся Европа его хочет. Но Украине нужно продолжать развивать свои таланты, чтобы таких игроков становилось все больше,
отметил Дарио Срна.
Арсенал готов удовлетворить прихоти Шахтера и купить Судакова за 60 миллионов фунтов стерлингов.
В сезоне-2023/2024 Георгий Судаков провел за Шахтер в УПЛ 19 матчей, где он забил 3 гола и отметился одной голевой передачей. Также по одному мячу Судаков забил в Лиге чемпионов и Лиге Европы.
Кто еще интересуется Георгием Судаковым
- Согласно слухам, на Судакова претендует ряд клубов АПЛ: Арсенал, Ливерпуль, Манчестер Сити, Челси, Ньюкасл, Вест Хэм Юнайтед и Астон Вилла.
- Также есть информация, что украинцем заинтересованы ведущие команды Ла Лиги – Барселона и Атлетико Мадрид.
- Сам Георгий Судаков рассказал об интересе несколькими итальянскими клубами.
- В частности появились слухи, что за полузащитником следят Бавария, Байер и ПСЖ.
- Также Бенфика готова предложить Шахтеру трансфер Судакова.
- Сам Шахтер отклонили предложение Наполи по трансферу Георгия Судакова.