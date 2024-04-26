Хотим за него большие деньги, - Срна прокомментировал трансфер лидера Шахтера

Футболист донецкого Шахтера Георгий Судаков заинтересовал несколько европейских грандов. Клуб готовится продать титулованного игрока.

На 21-летнего полузащитника уже претендуют несколько известных клубов. Однако, как и с Мудриком, Шахтер хочет получить за Георгия Судакова бешеные деньги.

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Сколько Шахтер хочет заработать на трансфере Судакова

Директор "горняков" Дарио Срна заявил, что Георгий Судаков является уникальным футболистом, за которого они хотят получить бешеные деньги.

Президент Шахтера хочет получить за Судакова большие деньги. Если бы он хотел получить 40-45 миллионов, то уже отдал бы Наполи. Но Судаков – уникальный футболист. Он выполняет сумасшедший объем работы, имеет голову на плечах. Не так много таких игроков в Европе. Судаков уйдет за очень большую сумму – уверен, что это более 60 миллионов евро,

– рассказал Срна.

Также он добавил, что 21-летний полузащитник стоит этих денег. В частности он сообщил, что конкретики от Англии нет, поэтому переход Судакова в АПЛ под вопросом.

Вся Европа его хочет. Но Украине нужно продолжать развивать свои таланты, чтобы таких игроков становилось все больше,

отметил Дарио Срна.

Не так давно Судаков подписал новый контракт с Шахтером, где "горняки" прописали полузащитнику 150 миллионов евро. Портал Transfermarkt оценивает украинского полузащитника лишь в 25 миллионов евро.

Арсенал готов удовлетворить прихоти Шахтера и купить Судакова за 60 миллионов фунтов стерлингов.

В сезоне-2023/2024 Георгий Судаков провел за Шахтер в УПЛ 19 матчей, где он забил 3 гола и отметился одной голевой передачей. Также по одному мячу Судаков забил в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

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