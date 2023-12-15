Пока все поют оды игры полузащитника Шахтера и называют его лидером "горняков", то бывший футболист Виктор Леоненко не понимает, почему все уже усвоили Георгия в Турин раньше своего времени.

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Переезжать в Ювентус еще рано

Леоненко вообще считает, что Судаков еще не дорос до уровня футболиста Ювентуса. Для этого ему нужно больше забивать и ассистировать в украинском первенстве и еврокубках.

Бывший форвард также не считает, что Судаков выше на голову других игроков донецкого клуба. Леоненко назвал футбольный недостаток, присутствующий в игре Георгия.

Готов ли Судаков к Ювентусу? Конечно, нет. Я не считаю, что он себя серьезно проявил. Чтобы ехать в Ювентус, надо хотя бы десять голов забить и столько же ассистов отдать. Но он должен издеваться над соперниками в УПЛ, чтобы говорить о Ювентусе. Я не считаю, что Судаков на голову выше других игроков Шахтера. Если он сейчас перейдет в Ювентус, может стать вторым Мудриком в плане ожиданий. В Италии нужно отбирать, а Судаков этого не умеет делать,

– заявил Леоненко.

Напомним! Контракт Судакова с Шахтером, который он продлил в апреле 2023 года, рассчитан до конца июня 2028 года. Несмотря на это предложение по Георгию может поступить уже этой зимой. В СМИ поговаривали, что "горняки" захотят выручить за трансфер полузащитника около 40-50 миллионов евро.