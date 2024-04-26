Снова может воссоединиться с Мудриком: Челси попытается перехватить Судакова у клуба Зинченко

Георгий Судаков продолжает быть в центре внимания топовых инсайдеров планеты. Атакующим полузащитником Шахтера интересуются больше всего в Англии.

В Англии за Георгием Судаковым следит целая плеяда клубов – Ливерпуль, Манчестер Сити, Челси, Ньюкасл, Вест Хэм и даже Астон Вилла. Недавно к этому перечню присоединился Арсенал.

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Лондонское противостояние за трансфер

Известный инсайдер Николо Скира сообщил, что больше всего украинцем интересуются две английские команды – Челси и Арсенал. В обоих клубах уже выступают украинцы Михаил Мудрик и Александр Зинченко.

В Челси уже есть положительная практика перехвата украинских футболистов в Арсенала. Речь идет о Мудрике, которого уже были почти одели в футболку "канониров", но в последний момент Михаил официально стал футболистом "синих", чем изрядно разгневал фанатов Арсенала.

На этот раз Челси снова попытается перехватить игрока у другого лондонского клуба, но уже речь идет о Судакове.

Пока нет никакой конкретики относительно будущего перехода Георгия. Летом 2024-го станет известно, или перевоплотится какой-то из инсайдов в реальный трансфер.

В феврале 2024-го Судаков подписал новый контракт с Шахтером – до конца 2028-го. В текущем сезоне-2023/2024 Георгий уже провел в футболке "горняков" 30 поединков, в которых отметился 7 голами и 3 ассистами.

Отметим, что сам футболист прокомментировал слухи, которые появляются вокруг него и его возможного трансфера в будущем. Полузащитник дончан заверил, что не обращает внимание на все сватовство, а просто делает свою работу.

Кто интересуется Георгием Судаковым