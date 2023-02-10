Завершили дело, продолжавшееся почти два года, – Ризнык о затяжном переходе в Шахтер
Источник:фейсбук Шахтера
Донецкий Шахтер успешно закончил трансфер голкипера Ворсклы Дмитрия Ризнык. Новичок "горняков" поделился первыми впечатлениями от перехода в украинский гранд.
Переход Дмитрия Ризныка в Шахтер стал рекордным для полтавской Ворсклы. Донецкий клуб заплатил за голкипера 3 миллиона евро плюс бонусы. Ризнык заключил контракт с "горняками" 5-летний контракт – до конца 2027 года.
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Ризнык стал пятым голкипером в распоряжении Игоря Йовичевича. Дмитрий будет спорить за место в рамках ворот с Анатолием Трубином, Андреем Пятовым, Тимуром Пузанковым и Алексеем Шевченко. С двумя первыми будет самая большая заруба.
Ризнык: Очень рад оказаться здесь, в такой большой команде
Новоиспеченный футболист Шахтера поделился первыми впечатлениями клубной пресс-службы "горняков" после переезда в донецкую команду.
Футболист поблагодарил за приветствие и признался, что получил в своем инстаграмме уже немало теплых слов от поклонников Шахтера.
Ризнык раскрыл свой игровой номер в новой команде. В Шахтере Дмитрий будет выступать под привычным для себя 31-м номером, который носил на спине в Ворскле. Голкипер рассказал, что именно эта цифра уже символична в его футбольной карьере.
Очень рад оказаться здесь, в столь большой команде. Сейчас, можно сказать, завершили дело, которое длилось почти два года, поэтому все очень довольны. Это самое главное,
– сказал 24-летний вратарь.
"Для меня это только шаг вперед"
Впервые Ризнык узнал интерес Шахтера от своего агента. Дальше все решали клубы, Дмитрию ничего не оставалось, как тренироваться и выступать на высоком уровне.
Бывший вратарь Ворсклы рассказал, почему согласился на предложение дончан.
Хочу расти как вратарь, а ни для кого не секрет, что Шахтер – это один из серьезных грандов в Европе. Потому для меня это только шаг вперед. Если я сейчас здесь, то, наверное, тренерский штаб что-то увидел во мне. Как и говорил, мое дело – это работать. А там уже как скажет тренер, так и будем играть,
– ответил Ризнык.
Дмитрий заверил, что будет прогрессировать в Шахтере, чтобы помочь "горнякам" в официальных играх. Это главная цель ради которой футболист подписал контракт с дончанами.
Напомним, что Шахтер, закончивший собрание в Турции, прибыл в Варшаву, где уже 16 февраля сыграет свой первый официальный матч в 2023 году. "Горняки" проведут первую игру 1/8 финала Лиги Европы против французского Ренна. Начало встречи в 19:45 (по Киеву).
Коротко о карьере новичка Шахтера Дмитрия Ризнык
- Шахтер стал лишь вторым клубом в карьере Ризныка. До этого Дмитрий выступал только при Ворскле.
- В июле 2019 начал свои выступления за главную команду полтавского клуба.
- В своем последнем сезоне из ворсклян провел 17 матчей, в которых пропустил 24 головы. Еще 4 поединка отыграл на ноль.
- Всего за клуб из Полтавы сыграл 80 поединков, в которых получил 7 желтых карт, пропустил 97 мячей и в 24 матчах оставил свои владения "на замке".