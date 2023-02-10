Переход Дмитрия Ризныка в Шахтер стал рекордным для полтавской Ворсклы. Донецкий клуб заплатил за голкипера 3 миллиона евро плюс бонусы. Ризнык заключил контракт с "горняками" 5-летний контракт – до конца 2027 года.

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Ризнык стал пятым голкипером в распоряжении Игоря Йовичевича. Дмитрий будет спорить за место в рамках ворот с Анатолием Трубином, Андреем Пятовым, Тимуром Пузанковым и Алексеем Шевченко. С двумя первыми будет самая большая заруба.

Ризнык: Очень рад оказаться здесь, в такой большой команде

Новоиспеченный футболист Шахтера поделился первыми впечатлениями клубной пресс-службы "горняков" после переезда в донецкую команду.

Футболист поблагодарил за приветствие и признался, что получил в своем инстаграмме уже немало теплых слов от поклонников Шахтера.

Ризнык раскрыл свой игровой номер в новой команде. В Шахтере Дмитрий будет выступать под привычным для себя 31-м номером, который носил на спине в Ворскле. Голкипер рассказал, что именно эта цифра уже символична в его футбольной карьере.

Очень рад оказаться здесь, в столь большой команде. Сейчас, можно сказать, завершили дело, которое длилось почти два года, поэтому все очень довольны. Это самое главное,

– сказал 24-летний вратарь.

"Для меня это только шаг вперед"

Впервые Ризнык узнал интерес Шахтера от своего агента. Дальше все решали клубы, Дмитрию ничего не оставалось, как тренироваться и выступать на высоком уровне.

Бывший вратарь Ворсклы рассказал, почему согласился на предложение дончан.

Хочу расти как вратарь, а ни для кого не секрет, что Шахтер – это один из серьезных грандов в Европе. Потому для меня это только шаг вперед. Если я сейчас здесь, то, наверное, тренерский штаб что-то увидел во мне. Как и говорил, мое дело – это работать. А там уже как скажет тренер, так и будем играть,

– ответил Ризнык.

Дмитрий заверил, что будет прогрессировать в Шахтере, чтобы помочь "горнякам" в официальных играх. Это главная цель ради которой футболист подписал контракт с дончанами.

Напомним, что Шахтер, закончивший собрание в Турции, прибыл в Варшаву, где уже 16 февраля сыграет свой первый официальный матч в 2023 году. "Горняки" проведут первую игру 1/8 финала Лиги Европы против французского Ренна. Начало встречи в 19:45 (по Киеву).

Коротко о карьере новичка Шахтера Дмитрия Ризнык