Перехід Дмитра Різника у Шахтар став рекордним для полтавської Ворскли. Донецький клуб заплатив за голкіпера 3 мільйони євро плюс бонуси. Різник уклав контракт із "гірниками" 5-річний контракт – до кінця 2027 року.

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Різник став п'ятим голкіпером у розпорядженні Ігоря Йовічевіча. Дмитро буде сперечатись за місце у рамках воріт із Анатолієм Трубіном, Андрієм Пятовим, Тимуром Пузанковим та Олексієм Шевченком. З двома першими буде найбільша заруба.

Різник: Дуже радий опинитися тут, у такій великій команді

Новоспечений футболіст Шахтаря поділився першими враженнями клубній пресслужбі "гірників" після переїзду у донецьку команду.

Футболіст подякував за привітання та зізнався, що отримав у своєму інстаграмі вже чимало теплих слів від прихильників Шахтаря.

Різник розкрив свій ігровий номер у новій команді. У Шахтарі Дмитро виступатиме під звичним для себе 31-м номером, який носив на спині у Ворсклі. Голкіпер розповів, що саме ця цифра є вже символічною у його футбольній кар'єрі.

Дуже радий опинитися тут, у такій великій команді. Зараз, можна сказати, завершили справу, що тягнулася майже два роки, тому всі дуже задоволені. Це найголовніше,

– сказав 24-річний воротар.

"Для мене це тільки крок уперед"

Уперше Різник дізнався про інтерес Шахтаря від свого агента. Далі все вирішували клуби, Дмитрові нічого не залишалось, як тренуватись та виступати на високому рівні.

Колишній воротар Ворскли розповів, чому погодився на пропозицію донеччан.

Хочу зростати як воротар, а ні для кого не є секретом, що Шахтар – це один з серйозних грандів у Європі. Тому для мене це тільки крок уперед. Якщо я зараз тут, то, напевно, тренерський штаб щось побачив у мені. Як і казав, моє діло – це працювати. А там уже як скаже тренер, так і гратимемо,

– відповів Різник.

Дмитро запевнив, що буде прогресувати у Шахтарі, аби допомогти "гірникам" в офіційних іграх. Це головна ціль заради якої футболіст підписав контракт із донеччанами.

Нагадаємо, що Шахтар, який закінчив збори у Туреччині, прибув у Варшаву, де вже 16 лютого зіграє свій перший офіційний матч у 2023 році. "Гірники" проведуть першу гру 1/8 фіналу Ліги Європи проти французького Ренна. Початок зустрічі о 19:45 (за Києвом).

Коротко про кар'єру новачка Шахтаря Дмитра Різника