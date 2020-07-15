Трансфер лидера "Зари" Михайличенко в Бельгию под угрозой: причина
У левого защитника "Зари" Богдана Михайличенко могут возникнуть немалые проблемы с документами. Футболисту нужно получить рабочую визу в Бельгии, которая для украинцев является длительным и проблематичным процессом.
О таких трудностях для украинского футболиста сообщает Het Laatste Nieuws.
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Препятствия для трансфера
Проблемой стало то, что Украина не входит в Евросоюз, поэтому защитнику будет непросто получить рабочую визу, особенно в ситуации, которая сложилась сейчас.
Футболисты из Украины уже сталкивались с подобными проблемами. Ранее Тотовицкий, который выступал за "Кортрейк" на правах аренды из донецкого "Шахтера", но вернувшись в Украину на зимние каникулы, потом несколько месяцев не мог снова попасть в Бельгию из-за проблем с рабочей визой.
Футболист доиграет этот сезон в украинской команде, которая борется за серебряные награды чемпионата.
Ранее сообщалось, что лидер "Зари" Михайличенко близок к подписанию 4-летнего контракта с "Андерлехтом". Сумма трансфера – 500 тысяч евро, сообщило Voetbal Belgie.
Карьера Богдана Михайличенко
- 23-летний футболист стал полноценным игроком "Зари" летом 2019 года, перейдя из киевского "Динамо". Переход состоялся в рамках трансфера Александра Караваева в киевский клуб.
- В сезоне 2019/2020 Богдан стал одним из лидеров "Зари". В его активе 3 гола и 4 результативные передачи в 30 матчах.
- Контракт с "Зарей" рассчитан до 30 июня 2023 года.