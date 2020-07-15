У левого защитника "Зари" Богдана Михайличенко могут возникнуть немалые проблемы с документами. Футболисту нужно получить рабочую визу в Бельгии, которая для украинцев является длительным и проблематичным процессом.

О таких трудностях для украинского футболиста сообщает Het Laatste Nieuws.

Читайте также: В "Заре" рассказали, удалось ли удержать лидера команды Михайличенко

Препятствия для трансфера

Проблемой стало то, что Украина не входит в Евросоюз, поэтому защитнику будет непросто получить рабочую визу, особенно в ситуации, которая сложилась сейчас.

Футболисты из Украины уже сталкивались с подобными проблемами. Ранее Тотовицкий, который выступал за "Кортрейк" на правах аренды из донецкого "Шахтера", но вернувшись в Украину на зимние каникулы, потом несколько месяцев не мог снова попасть в Бельгию из-за проблем с рабочей визой.

Футболист доиграет этот сезон в украинской команде, которая борется за серебряные награды чемпионата.

Ранее сообщалось, что лидер "Зари" Михайличенко близок к подписанию 4-летнего контракта с "Андерлехтом". Сумма трансфера – 500 тысяч евро, сообщило Voetbal Belgie.

Карьера Богдана Михайличенко