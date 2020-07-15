У лівого захисника "Зорі" Богдана Михайличенка можуть виникнути чималі проблеми з документами. Футболісту потрібно отримати робочу візу у Бельгії, що для українців є тривалим та проблематичним процесом.

Про такі труднощі для українського футболіста повідомляє Het Laatste Nieuws.

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Перешкоди для трансферу

Проблемою стало те, що Україна не входить до Євросоюзу, тому захиснику буде непросто отримати робочу візу, особливо у ситуації, яка склалась зараз..

Футболісти з України вже стикались з подібними проблемами. Раніше Тотовицький, який виступав за "Кортрейк" на правах оренди з донецького "Шахтаря", але повернувшись в Україну на зимові канікули, потім кілька місяців не міг знову потрапити до Бельгії через проблеми з робочою візою.

Футболіст дограє цей сезон в українській команді, яка бореться за срібні нагороди чемпіонату.

Раніше повідомлялось, що лідер "Зорі" Михайличенко близький до підписання 4-річного контракту з "Андерлехтом". Сума трансферу – 500 тисяч євро, повідомило Voetbal Belgie.

Кар'єра Богдана Михайличенка