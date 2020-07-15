Трансфер лідера "Зорі" Михайличенка у Бельгію під загрозою: причина
У лівого захисника "Зорі" Богдана Михайличенка можуть виникнути чималі проблеми з документами. Футболісту потрібно отримати робочу візу у Бельгії, що для українців є тривалим та проблематичним процесом.
Про такі труднощі для українського футболіста повідомляє Het Laatste Nieuws.
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Перешкоди для трансферу
Проблемою стало те, що Україна не входить до Євросоюзу, тому захиснику буде непросто отримати робочу візу, особливо у ситуації, яка склалась зараз..
Футболісти з України вже стикались з подібними проблемами. Раніше Тотовицький, який виступав за "Кортрейк" на правах оренди з донецького "Шахтаря", але повернувшись в Україну на зимові канікули, потім кілька місяців не міг знову потрапити до Бельгії через проблеми з робочою візою.
Футболіст дограє цей сезон в українській команді, яка бореться за срібні нагороди чемпіонату.
Раніше повідомлялось, що лідер "Зорі" Михайличенко близький до підписання 4-річного контракту з "Андерлехтом". Сума трансферу – 500 тисяч євро, повідомило Voetbal Belgie.
Кар'єра Богдана Михайличенка
- 23-річний футболіст став повноцінним гравцем "Зорі" влітку 2019 року, перейшовши з київського "Динамо". Перехід відбувся у рамках трансферу Олександра Караваєва у київський клуб.
- У сезоні 2019/2020 Богдан став одним з лідерів "Зорі". У його активі 3 голи та 4 результативні передачі у 30 матчах.
- Контракт із "Зорею" розрахований до 30 червня 2023 року.